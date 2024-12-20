Miguel Crespo: 'Elimizden geleni yaptık'

Başakşehirli futbolcu Miguel Crespo, Konferans Ligi'nden elendikleri Cercle Brugge maçının ardından açıklamalar yaptı.



Miguel Crespo yaptığı açıklamada, "Çok zor bir maçtı. Çok uzun topların olduğu ve ikinci topların çok fazla olduğu bir maçtı. En iyimizi sahaya yansıtmaya çalıştık. Elimizden geleni yaptık." dedi.



Crespo ayrıca, "Duran toptan gol yedik maalesef. son dakikada kalecileri çok iyi bir kurtarış yaptı. Maalesef bir dışarıda kaldık. Şimdi lige odaklanacağız." ifadelerini kullandı.



"KÖTÜ BİR SONUÇ ALDIK"



Piatek ise şu ifadeleri kullandı: "Çok üzgünüz. Playoff'u gerçekten istiyorduk. Kötü bir sonuç aldık. Golü attım evet ama yeterli olmadı. Hak ettiğimizi düşünüyordum ama daha önce kazanmamız gereken maçlar vardı. Bunu maalesef başaramadık."



