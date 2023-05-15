Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası Miguel Crespo, sözleşme uzatmaya sıcak bakmıyor.Portekizli oyuncu bu yaz transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.Senelik 500 bin Euro kazanan Crespo maaşına ciddi bir zam istemiş, yönetimin maaşını 1 milyon Euro'ya çıkartma teklifini ise kabul etmemişti. 26 yaşındaki futbolcu, 2 milyon Euro'ya yakın bir talepte bulunurken, süre için de 4 yıl şartı koştu.Sözleşmesi 2024'te bitecek olan Crespo, gelecek teklifleri değerlendirecek ve bu sezon iyi bir talip çıkar, kulübün istediği bonservis de verilirse takımdan ayrılacak.