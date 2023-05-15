Miguel Crespo'dan transfer kararı

Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızı Miguel Crespo, bu yaz transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Miguel Crespo'dan transfer kararı
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15 Mayıs 2023 13:46
Son güncelleme 15 Mayıs 2023 13:48
Miguel Crespo
Miguel Crespo
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası Miguel Crespo, sözleşme uzatmaya sıcak bakmıyor.

Portekizli oyuncu bu yaz transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

ZAM TALEBİ KARŞIŞIK BULAMADI

Senelik 500 bin Euro kazanan Crespo maaşına ciddi bir zam istemiş, yönetimin maaşını 1 milyon Euro'ya çıkartma teklifini ise kabul etmemişti. 26 yaşındaki futbolcu, 2 milyon Euro'ya yakın bir talepte bulunurken, süre için de 4 yıl şartı koştu.

TAKIMDAN AYRILABİLİR

Sözleşmesi 2024'te bitecek olan Crespo, gelecek teklifleri değerlendirecek ve bu sezon iyi bir talip çıkar, kulübün istediği bonservis de verilirse takımdan ayrılacak.  

 
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