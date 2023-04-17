Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Miguel Crespo, Ankaragücü maçında uzatmalarda attığı golle kendini hatırlattı.Yıllık 500 bin euro alan Portekizli ortaya sahaya yönetim 1 milyon eurodan 3 yıllık yeni kontrat teklif etti. Ancak Crespo 1.5 milyon euro istiyor.Son dönemde düzenli forma giyemeyen Miguel Crespo, Ankaragücü karşılaşmasının kahramanı oldu. Portekizli futbolcu, son bölümde oyuna dahil oldu ve uzatma bölümünde kaydettiği golle Fenerbahçe'ye 3 puanı getirdi. Tam 13 karşılaşma sonrasına gol kaydeden Crespo soyunma odasında alkışlarla karşılandı.Crespo, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 19 lig maçında 3 gol attı, 2 de asiste imza attı.