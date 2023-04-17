Miguel Crespo'da fark var

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve yıllık 500 bin euro alan Miguel Crespo'ya yönetimin yeni teklifi ortaya çıktı. Portekizli oyuncunun da yönetimden istediği rakam belli oldu. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Miguel Crespo'da fark var
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Nisan 2023 08:49
Miguel Crespo
Miguel Crespo
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Miguel Crespo, Ankaragücü maçında uzatmalarda attığı golle kendini hatırlattı.

BÜYÜK FARK VAR!

Yıllık 500 bin euro alan Portekizli ortaya sahaya yönetim 1 milyon eurodan 3 yıllık yeni kontrat teklif etti. Ancak Crespo 1.5 milyon euro istiyor.

ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Son dönemde düzenli forma giyemeyen Miguel Crespo, Ankaragücü karşılaşmasının kahramanı oldu. Portekizli futbolcu, son bölümde oyuna dahil oldu ve uzatma bölümünde kaydettiği golle Fenerbahçe'ye 3 puanı getirdi. Tam 13 karşılaşma sonrasına gol kaydeden Crespo soyunma odasında alkışlarla karşılandı.

3 GOL 2 ASİST

Crespo, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 19 lig maçında 3 gol attı, 2 de asiste imza attı. 

 
 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery