Miguel Crespo: 'Buraya kazanmak için geldik'

Fenerbahçe'nin Portekizli orta sahası Miguel Crespo, UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacakları Ludogorets maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.
Buraya galibiyet için geldiklerini söyleyen Miguel Crespo, "Maçın zor geçmesini bekliyoruz. Güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Ama bizim için en önemlisi kendi oyunumuza odaklanmak. Bizim için en önemli şey maçtan galip gelmek. Bunun için buraya geldik." dedi.
Stoper rotasyonunda çok sakatlık olduğunu söyleyen Miguel Crespo, "Maalesef o bölgede çok fazla sakatlık yaşayan oyuncularımız oldu. Ama bizim için önemli olan şey ben veya başkası o bölgede kim oynarsa oynasın elinden geleni yapacak. Önemli olanın bu olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Sakatlıkların genç oyuncular için bir avantaj olduğunu söyleyen Miguel Crespo şu sözlerle açıklamalarını sonlandırdı:
"Onlar için güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bizimle birlikte antrenman yapıyorlar zaten. Oynadıkları zaman ellerinden geleni yapacaklardır. Buna dair bir şüphem yok. Bizler de genç oyuncu olduk, tecrübeli oyuncuların tecrübelerinden faydalandık. Şimdi bizim onlara yardım etmemiz gerekiyor. Eğer fırsat gelirse, en iyi şekilde karşılık vereceklerdir."
Buraya galibiyet için geldiklerini söyleyen Miguel Crespo, "Maçın zor geçmesini bekliyoruz. Güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Ama bizim için en önemlisi kendi oyunumuza odaklanmak. Bizim için en önemli şey maçtan galip gelmek. Bunun için buraya geldik." dedi.
Stoper rotasyonunda çok sakatlık olduğunu söyleyen Miguel Crespo, "Maalesef o bölgede çok fazla sakatlık yaşayan oyuncularımız oldu. Ama bizim için önemli olan şey ben veya başkası o bölgede kim oynarsa oynasın elinden geleni yapacak. Önemli olanın bu olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Sakatlıkların genç oyuncular için bir avantaj olduğunu söyleyen Miguel Crespo şu sözlerle açıklamalarını sonlandırdı:
"Onlar için güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bizimle birlikte antrenman yapıyorlar zaten. Oynadıkları zaman ellerinden geleni yapacaklardır. Buna dair bir şüphem yok. Bizler de genç oyuncu olduk, tecrübeli oyuncuların tecrübelerinden faydalandık. Şimdi bizim onlara yardım etmemiz gerekiyor. Eğer fırsat gelirse, en iyi şekilde karşılık vereceklerdir."
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