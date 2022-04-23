Miguel Crespo, ameliyat edildi

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Miguel Crespo'nun ameliyat edildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Miguel Crespo, ameliyat edildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Nisan 2022 15:13
Fenerbahçe'de, Çaykur Rizespor maçına devam edemeyen Miguel Crespo ameliyat edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli futbolcunun 5. metatars kırığı nedeniyle ameliyat olduğu ve operasyonun başarılı geçtiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Çaykur Rizespor ile oynadığımız maçta sakatlanan oyuncumuz Miguel Crespo, bugün 5. metatars kırığı nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Ekibi tarafından ameliyat edilmiştir. Başarılı geçen operasyon sonrası tedavisine başlanan sporcumuzun en kısa sürede antrenmanlara dönüşü planlanmaktadır. Futbolcumuza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ