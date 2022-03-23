Miguel Cardoso: 'Portekiz'in kalitesi daha fazla'

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da forma giyen Miguel Cardoso, Portekiz basınına açıklamalarada bulundu.



"TRABZONSPOR, ŞAMPİYON OLACAK"



Süper Lig için değerlendirmede bulunan Cardoso, "Şampiyonluk yarışı alışık olmayan bir şekilde geçti. Şu an her şey Trabzonspor'un şampiyon olacağını gösteriyor. Normalde ligde orta sıralarda mücadele eden, bazen de düşmeme mücadelesi veren Konyaspor, bu yıl ligde ikinci sırada yer alırken, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, beklentilerin altında. Bizim açımızdan sakin bir lig yaşıyoruz. Son üç ya da dört maçımız iyi değildi ama son yıllarda Kayserispor'da yaşanmayan bir şekilde sezonun genelinde rahattık" dedi.



"PORTEKİZ'İN KALİTESİ DAHA FAZLA"



Dünya Kupası play-off turundaki Portekiz-Türkiye karşılaşması için Cardoso, "Türkiye'nin en güçlü noktasının teknik olduğunu düşünüyorum. En iyi oyuncuları Türkiye'de oynamıyor ve bireysel olarak çok ilginç oyuncuları var. Fransa ve İtalya'da oynayan futbolcular var. Inter'den Hakan Çalhanoğlu var, onu söylememe gerek bile yok. Türkiye'nin en büyük kozu olacaktır. Ama Portekiz'in çok daha fazla kalitelisi ve maçı kazanma mecburiyeti var" şeklinde konuştu.



"FUTBOLCULAR, TARAFTAR GİBİ"



Türk futbolcuların en büyük özelliklerinden birinin de karakter olduğunu belirten Portekizli futbolcu, "Türk futbolcular, biraz taraftarlar gibi. Taraftarları ateşli, bu yüzden oyuncular da biraz öyle. Bu yüzden durum değişebiliyor. İşler iyi gittiğinde bir sıkıntı yok ama kötü gittiğinde taraftarlar ve takım için de kötü oluyor. Ama tüm bunların üstünde psikolojik olarak güçlü oyuncular ve Türkiye dışında ne kadar oynarlarsa oynasınlar, bu dengeyi bulmayı başarıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.



"TAKTİKSEL BİR LİG OLARAK GÖRMÜYORUM"



Taktik olarak Portekiz'in maçta avantajlı olacağını söyleyen 27 yaşındaki futbolcu, "Açıkçası, Türkiye Ligi'ni taktiksel bir şampiyona olarak görmüyorum. Maç kazanmak ve sonuç elde etmek, özellikle hücum oyuncularının bireysel becerilerine çok bağlı durumda. Bu yönüyle Portekiz, antrenörleriyle birlikte Türkiye'den çok daha üstün. Portekiz için bu bir avantaj olacaktır" sözlerini kullandı.



Portekiz'deki futbolcuların, Türk futbolculardan daha değerli olduğunu söyleyen Cardoso, "Bu yüzden, Portekiz Ligi'nden sadece birkaç oyuncu var milli takımda. Portekizli futbolcular İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya gibi liglerde oynuyorlar. Türk futbolcuların birçoğu ise kendi liginde oynuyor." diye konuştu.



"BİREYSEL TANITIMA İHTİYAÇ YOK"



"Portekizli futbolcuların bireysel olarak tanıtıma ihtiyacı yok diyen" Kayserisporlu futbolcu, "Herkes onları tanıyor, kalitelerini ve neler yapabileceklerini biliyorlar. Portekiz'in geliştirmesi gereken tek şeyin kolektif plan olduğunu düşünüyorum. Portekiz eğer bireysel kalitesini bununla birleştirebilirse, Dünya Kupası'na gitme ve başarı kazanma konusunda tüm koşullara sahip olacaktır" dedi.









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