Miguel Almiron, MLS'e geri döndü

Newcastle United, Miguel Almiron'un açıklanamayan bir bedelle MLS ekiplerinden Atlanta United'a transfer olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Miguel Almiron, MLS'e geri döndü
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30 Ocak 2025 18:46
Newcastle United, Miguel Almiron'un açıklanamayan bir bedelle MLS ekiplerinden Atlanta United'a transfer olduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada Paraguaylı oyuncuya kulüpte geçirdiği 6 milyon euro için teşekkür edilirken, yeni takımında başarılar dilendi.

ABD basınındaki haberlerde Newcastle United'ın bu transfer için 13 milyon euro kazanacağı belirtildi.

30 yaşındaki Miguel Almiron, 2018-19 sezonunda 24 milyon euro karşılığında Atlanta United'dan Newcastle United'a transfer olmuştu.

Almiron, Newcastle kariyerinde çıktığı 223 maçta 30 gol 12 asistlik performans gösterdi.
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