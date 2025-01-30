Miguel Almiron, MLS'e geri döndü

Newcastle United, Miguel Almiron'un açıklanamayan bir bedelle MLS ekiplerinden Atlanta United'a transfer olduğunu açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada Paraguaylı oyuncuya kulüpte geçirdiği 6 milyon euro için teşekkür edilirken, yeni takımında başarılar dilendi.



ABD basınındaki haberlerde Newcastle United'ın bu transfer için 13 milyon euro kazanacağı belirtildi.



30 yaşındaki Miguel Almiron, 2018-19 sezonunda 24 milyon euro karşılığında Atlanta United'dan Newcastle United'a transfer olmuştu.



Almiron, Newcastle kariyerinde çıktığı 223 maçta 30 gol 12 asistlik performans gösterdi.