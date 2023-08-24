Midtsjö, vatandaşlarının önünde galibiyeti getirdi

Galatasaray'ın Molde'yi 3-2 mağlup ettiği maçta galibiyet golünü atan Fredrik Midtsjö böylelikle ülkesinde gol sevinci yaşamış oldu.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Midtsjö, vatandaşlarının önünde galibiyeti getirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ağustos 2023 00:37
Karşılaşmada Galatasaray'ı galibiyete taşıyan golü Norveçli Fredrik Midtsjö kaydetti.

Sarı-kırmızılı takıma geçen sezon transfer olan Midtsjö, 2011-2017 yıllarında Molde'nin en büyük rakiplerinden Rosenborg'da top koşturdu.

Norveçli milli futbolcu, ülkesinde çıktığı müsabakada vatandaşları tarafından yuhalandı. Maça 82. dakikada Berkan Kutlu'nun yerine giren Midtsjö, 90+3. dakikada galibiyet golünü atan oyuncu oldu.

Tecrübeli futbolcu, Galatasaray kariyerinde ikinci kez ağları sarsarken, bu sezon ilk gol sevincini yaşadı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery