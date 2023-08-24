Midtsjö, vatandaşlarının önünde galibiyeti getirdi

Karşılaşmada Galatasaray'ı galibiyete taşıyan golü Norveçli Fredrik Midtsjö kaydetti.



Sarı-kırmızılı takıma geçen sezon transfer olan Midtsjö, 2011-2017 yıllarında Molde'nin en büyük rakiplerinden Rosenborg'da top koşturdu.



Norveçli milli futbolcu, ülkesinde çıktığı müsabakada vatandaşları tarafından yuhalandı. Maça 82. dakikada Berkan Kutlu'nun yerine giren Midtsjö, 90+3. dakikada galibiyet golünü atan oyuncu oldu.



Tecrübeli futbolcu, Galatasaray kariyerinde ikinci kez ağları sarsarken, bu sezon ilk gol sevincini yaşadı.



