Midtsjö transferinde Torreira şifreleri

Galatasaray, 6 numara için dünyaca ünlü yıldız Lucas Torreira'yı gündemine aldı. Sarı-Kırmızılılar'ın Fredrik Midtsjö transferini açıklarken Torreira'ya yönelik bazı şifreler kullandığı sosyal medyada konuşuldu.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Midtsjö transferinde Torreira şifreleri
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ağustos 2022 10:24
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, 6 numara için dünyaca ünlü yıldız Lucas Torreira'yı gündemine aldı.

MIDTSJÖ TRANSFERİNDE TORREIRA ŞİFRELERİ Mİ VAR?

Fredrik Midtsjö'yü resmen açıklayan Galatasaray'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda Torreira şifreleri kullandığı yönünde paylaşımlar yapıldı.

Galatasaraylı taraftarların paylaşımlarında Galatasaray'ın her sabah yaptığı 'günaydın' paylaşımında Uruguaylı Muslera'yı kullanması, Midtsjö transferini 19:05 yerine saat 11:00'da (Torreira'nın Arsenal'deki numarası) açıklaması, Uruguaylı yıldızın transferine sinyal olarak algılandı ve büyük heyecan yarattı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ