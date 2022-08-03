Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, 6 numara için dünyaca ünlü yıldız Lucas Torreira'yı gündemine aldı.Fredrik Midtsjö'yü resmen açıklayan Galatasaray'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda Torreira şifreleri kullandığı yönünde paylaşımlar yapıldı.Galatasaraylı taraftarların paylaşımlarında Galatasaray'ın her sabah yaptığı 'günaydın' paylaşımında Uruguaylı Muslera'yı kullanması, Midtsjö transferini 19:05 yerine saat 11:00'da (Torreira'nın Arsenal'deki numarası) açıklaması, Uruguaylı yıldızın transferine sinyal olarak algılandı ve büyük heyecan yarattı.