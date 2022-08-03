Galatasaray'ın yeni transferi olan Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö'nün transferiyle ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.Galatasaray, Alkmaar'ın oyuncuyu geç gönderme hamlesini nakit ödeme ile çözdü. Mali şartları açıklanan Norveçli orta saha için AZ Alkmaar'a 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Sarı-kırmızılı kulüp bu rakamın yarısını peşin olarak ödeyerek bu transfer sürecini hızlandırdı. Midtsjö'yü haftaya göndermek isteyen Hollandalılar, Galatasaray'ın yaptığı acil ödemeyle ikna oldu.Statta bulunan G.Saray Müzesi'ni gezen Norveçli oyuncu, GS TV'ye ise şu açıklamaları yaptı: