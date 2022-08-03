Midtsjö transferinde 'peşin para' detayı

Galatasaray Sergio Oliviera transferinin ardından orta sahasını Fredrik Midtsjö ile güçlendirdi. Sarı kırmızılıların Norveçli futbolcunun transferini nasıl bitirdiği ortaya çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Midtsjö transferinde 'peşin para' detayı
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03 Ağustos 2022 09:26
Galatasaray'ın yeni transferi olan Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö'nün transferiyle ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Galatasaray, Alkmaar'ın oyuncuyu geç gönderme hamlesini nakit ödeme ile çözdü. Mali şartları açıklanan Norveçli orta saha için AZ Alkmaar'a 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Sarı-kırmızılı kulüp bu rakamın yarısını peşin olarak ödeyerek bu transfer sürecini hızlandırdı. Midtsjö'yü haftaya göndermek isteyen Hollandalılar, Galatasaray'ın yaptığı acil ödemeyle ikna oldu.

"OMAR'DAN BİLGİLERİ ALDIM"

Statta bulunan G.Saray Müzesi'ni gezen Norveçli oyuncu, GS TV'ye ise şu açıklamaları yaptı: "Galatasaray etkileyici bir kulüp. Burada olduğum için mutluyum. Gelmeden önce Omar ile konuştum. Bana pozitif bilgiler verdi. Bu kulüpte çıkacağım yeni macera için sabırsızlanıyorum. Buraya şampiyonluk kazanmaya geldim. Taraftar ve takım için her şeyimi en yüksek seviyede vereceğim." 

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