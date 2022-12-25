Midtsjö, ligde 4 maç sonra 11'de

Süper Lig'de son olarak 10. haftada deplasmanda yapılan Yukatel Kayserispor mücadelesine ilk 11'de başlayan Midtsjö, İstanbulspor maçına ilk 11'de başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Midtsjö, ligde 4 maç sonra 11'de
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Aralık 2022 19:52
Galatasaray'ın Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö, ligde 4 maç sonra ilk 11'de form giydi.

Süper Lig'de son olarak 10. haftada deplasmanda yapılan Yukatel Kayserispor mücadelesine ilk 11'de başlayan Midtsjö, sonrasındaki 4 maça yedekte başladı.

Norveçli futbolcu, 3 maçta toplam 30 dakika süre bulurken, 1 karşılaşmada ise kadroda olmasına rağmen oyuna giremedi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ