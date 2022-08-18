Midtsjö'den Galatasaray'a kötü haber

Spor Toto Süper Lig'in 3. hafta maçında HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak Galatasaray'a Fredrik Midtsjo'den kötü haber geldi.
Ümraniye maçında forma giyemeyecek Norveçli futbolcu 2-3 hafta takımdan ayrı kalacak.
Midtjsö'nün Trabzonspor ve Gaziantep FK maçlarında da oynayamayacağı, Kasımpaşa maçına ise yetişmesinin beklendiği öğrenildi.
Ümraniye maçında forma giyemeyecek Norveçli futbolcu 2-3 hafta takımdan ayrı kalacak.
Midtjsö'nün Trabzonspor ve Gaziantep FK maçlarında da oynayamayacağı, Kasımpaşa maçına ise yetişmesinin beklendiği öğrenildi.