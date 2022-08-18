Midtsjö'den Galatasaray'a kötü haber

Fredrik Midtsjö, sakatlık yaşadı. Norveçli orta saha 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Midtsjö'den Galatasaray'a kötü haber
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18 Ağustos 2022 20:10
Spor Toto Süper Lig'in 3. hafta maçında HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak Galatasaray'a Fredrik Midtsjo'den kötü haber geldi.

Ümraniye maçında forma giyemeyecek Norveçli futbolcu 2-3 hafta takımdan ayrı kalacak.

Midtjsö'nün Trabzonspor ve Gaziantep FK maçlarında da oynayamayacağı, Kasımpaşa maçına ise yetişmesinin beklendiği öğrenildi. 

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