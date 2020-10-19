Midtjylland, Sörloth için para istiyor

Futbol tarihinin en karlı anlaşmalarından birini yaparak, kiralık oyuncudan bonservis bedeli kazanan Trabzonspor'un payına düşen bedel düşebilir.



Danimarka basınında yer alan habere göre Midtjylland, Alexander Sörloth'u 2018 yılında Palace'a bir sonraki satıştan yüzde 25'lik pay karşılığında gönderdi ve bu nedenle para talep ediyor.



Palace, 20 milyon euroya gönderilen Sörloth'un Leipzig'e satışından kazandığı parayı Trabzonspor ile eşit şekilde bölüşmüştü. Bunun yanında 2 milyon euroluk da bonus maddesi bulunuyor.



LEIPZIG CEVAP VERMEDİ



Danimarka medyasından, RB Leipzig tarafıyla iletişime geçilmesi sonrası kulübe Palace ya da Trabzonspor'a tam ödemenin yapılıp yapılmadığı soruldu. Leipzig Basın Sorumlusu Christian Geidus, bu soruya cevap vermedi.



Midtjylland tarafının hesabına göre kulübün Palace'tan alması gereken pay 8 milyon kron (772 bin avro) civarında. Kulüp Norveçli forveti, Palace'a 9 milyon avro karşılığında satmıştı.



