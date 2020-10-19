Midtjylland, Sörloth için para istiyor

Danimarka takımı Midtjylland, daha önce formalarını terleten Sörloth'un RB Leipzig'e olan transferi için pay almaları gerektiğini savunuyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; DieRotenBullen.com
Midtjylland, Sörloth için para istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ekim 2020 17:46
Futbol tarihinin en karlı anlaşmalarından birini yaparak, kiralık oyuncudan bonservis bedeli kazanan Trabzonspor'un payına düşen bedel düşebilir.

Danimarka basınında yer alan habere göre Midtjylland, Alexander Sörloth'u 2018 yılında Palace'a bir sonraki satıştan yüzde 25'lik pay karşılığında gönderdi ve bu nedenle para talep ediyor.

Palace, 20 milyon euroya gönderilen Sörloth'un Leipzig'e satışından kazandığı parayı Trabzonspor ile eşit şekilde bölüşmüştü. Bunun yanında 2 milyon euroluk da bonus maddesi bulunuyor.

LEIPZIG CEVAP VERMEDİ

Danimarka medyasından, RB Leipzig tarafıyla iletişime geçilmesi sonrası kulübe Palace ya da Trabzonspor'a tam ödemenin yapılıp yapılmadığı soruldu. Leipzig Basın Sorumlusu Christian Geidus, bu soruya cevap vermedi.

Midtjylland tarafının hesabına göre kulübün Palace'tan alması gereken pay 8 milyon kron (772 bin avro) civarında. Kulüp Norveçli forveti, Palace'a 9 milyon avro karşılığında satmıştı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için