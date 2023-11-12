Midtjylland, Norsjaelland'ı iki golle mağlup etti

Danimarka Süper Ligi 15. hafta maçında Midtjylland, Norsjaelland'ı 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Midtjylland, Norsjaelland'ı iki golle mağlup etti
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12 Kasım 2023 19:55
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi rakiplerinden Nordsjaelland, Danimarka Süper Ligi'nin 15. hafta maçında Midtjylland ile karşı karşıya geldi. MCH Arena'da oynanan karşılaşmayı Midtjylland 2-0 kazandı. 

Midtjylland'e galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Oliver Sorenson ile 90+5'te Dario Osorio kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte Midtjylland, puanını 30'a yükselterek zirve takibini sürdürdü. Norsjaelland 25 puanda kalarak haftayı beşinci sırada tamamladı. 

Önümüzdeki maç haftasında Midtjylland, Silkeborg deplasmanına gidecek. Norsjaelland, sahasında Aarhus'u konuk edecek. 

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