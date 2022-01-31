Midtjylland, Max Meyer'in peşinde!

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Max Meyer'e Midtjylland talip oldu.
A Spor'un haberine göre; taraflar transfer için büyük oranda anlaşmaya varılırken, evrak işlerinin yetiştirilmeye çalışıldığı belirtildi.
26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe forması ile 5 maçta 1 gollük performans sergiledi.
A Spor'un haberine göre; taraflar transfer için büyük oranda anlaşmaya varılırken, evrak işlerinin yetiştirilmeye çalışıldığı belirtildi.
26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe forması ile 5 maçta 1 gollük performans sergiledi.