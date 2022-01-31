Midtjylland, Max Meyer'in peşinde!

Midtjylland, Fenerbahçe'den Max Meyer'i kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Midtjylland, Max Meyer'in peşinde!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ocak 2022 22:19
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Max Meyer'e Midtjylland talip oldu.

A Spor'un haberine göre; taraflar transfer için büyük oranda anlaşmaya varılırken, evrak işlerinin yetiştirilmeye çalışıldığı belirtildi.

26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe forması ile 5 maçta 1 gollük performans sergiledi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.