Mide bulantısı korona virüs belirtisi mi?

Mide bulantısı korona virüs belirtisi mi? şeklinde sorular soran vatandaşlar endişeli şekilde bekliyor. Yapılan araştırmalara göre mide bulantısı koronavirüs belirtisi mi olarak düşünmek çok doğru değil. Eğer koronavirüs belirtisi olarak mide bulantısını doğru kabul etmek yanından unsurları gözden gelmeye benzeyebilir. Eğer tek başına mevsimsel gribe benzer bir durum yaşarken mide bulantınız ve kusma şikayetleriniz aynı anda var ise koronavirüs belirtisi mi sorusunu sormanız daha makul görünüyor...

11 Haziran 2020 05:25
Mide bulantısı korona virüs belirtisi mi?
Vatandaşların son günlerde en hassas olduğu durum sağlıklarındaki bozulmaları koronavirüs belirtisi mi olarak birbirlerine sormaları oluyor. Mide bulantısı bazı kişilelrde koronavirüs belirtisi olarak gelişebildği izmanlar tarafından açıklanmış mide bulantısı koronavirüs beklentisi mi konusunda olası tüm gelişmeleri sizler için derledik. İlk olarak kuru öksürük, nefes darlığı, yüksek ateş gibi belirtilerle karşımıza çıkan KOVİD 19 belirtileri kişiden kişiye farklı semptomlar gösteriyor. Son olarak Frontiers in Pediatrics" dergisinde yayımlanan araştırma, çocuklarda ateş veya bulantı ve ishalin, Covid-19 enfeksiyonu şüphesi doğurduğunu ortaya koydu.
Koronavirüsü belirtileri gösteren kişilerin ilgili sağlık kurumlarına gitmeden önce, çevresindeki kişilere bulaştırmamak için maske takarak önlem alması gerekmektedir.

MİDE BULANTISI VE İSHAL CORONA VİRÜS BELİRTİSİ Mİ?

Yeni tip koronavirüsün çocuklarda sindirim sistemi semptomlarıyla başlıyor olabileceği bildirildi.

Sonuçları "Frontiers in Pediatrics" dergisinde yayımlanan araştırma, çocuklarda ateş veya bulantı ve ishalin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonu şüphesi doğurması gerektiğini ortaya koydu.

Araştırmada, çocuklarda ilk başta ortaya çıkan sindirim sistemi semptomlarının, virüsün hedef aldığı hücrelerdeki reseptör türlerine bağırsaklarda da rastlandığından, sindirim kanalında potansiyel bir enfeksiyonun göstergesi olabileceği belirtildi.



EN YAYGIN SEMPTOMLAR

Halsizlik

Ateş

Kuru öksürük

DAHA AZ YAYGIN SEMPTOMLAR

Kas ağrısı

Burun tıkanıklığı

Baş ağrısı veya baş dönmesi

Boğaz ağrısı

İshal ve mide bulantısı

Titreme

Koku ve tat alma duyusu kaybı

Mide ve bağırsak sorunları



KORONAVİRÜS ŞİKAYETLERİ NELERDİR?

Koronavirüsün belirtileri arasında en sık karşılaşılan semptomlar birkaç gün boyunca devam eden yüksek ateş, baş ağrısı ve kuru öksürük olarak bilinmektedir. Fakat bazı hastalarda aşağıdaki semptomlarda gözlemlenmektedir;

Nefes darlığı,
Balgamlı öksürük,
Boğaz ağrısı,
Kas ve eklem ağrıları,
Mide bulantısı veya kusma,
İştahsızlık,
Burun akıntısı,
Baş ağrısı,
Ağır solunum yetmezliği,
Böbrek yetmezliği gibi durumlar koronavirüsün belirtileri arasında yer alabilmektedir.
Koronavirüsü belirtileri gösteren kişilerin ilgili sağlık kurumlarına gitmeden önce, çevresindeki kişilere bulaştırmamak için maske takarak önlem alması gerekmektedir.

İŞTE HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ'NİN HAZIRLADIĞI CORONA VİRÜS BELİRTİLERİ TAKVİMİ

1-3. gün

Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar.

Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir.

Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.

4. gün

Boğaz ağrısı şiddetlenir.

Ses boğuklaşır.

Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir.

Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.

5. gün

Boğaz ağrısı şiddetlenir.

Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir.

Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur.

Eklem ağrıları görülür.

6. gün

Kuru öksürük başlar.

Konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir.

Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar.

Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır.

İshal ve kusma şiddetlenir.

7. gün

Ateş 38 dereceye yükselir.

Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.

Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.

8. gün

Soluk alıp vermek çok güç bir hale gelir.

Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir.

Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artar.

Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar.

9. gün

Tüm belirtiler şiddetle artar.

Yüz veya dudaklarda mavileşme görülür.

Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.

Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.

Bu belirtilere sahipseniz hemen tıbbi yardım alın.



Diğer Haberler

Mide bulantısı korona virüs belirtisi mi? Gündem

Mide bulantısı korona virüs belirtisi mi?
Açık yemek yerleri, Gece açık yemek yeri, Yatmadan önce ne yenir? (11 Haziran Perşembe) Genel Haber

Açık yemek yerleri, Gece açık yemek yeri, Yatmadan önce ne yenir? (11 Haziran Perşembe)
Gece ne yenir, Gece atıştırmalıkları, Yatmadan önce yemek (11 Haziran Perşembe) Genel Haber

Gece ne yenir, Gece atıştırmalıkları, Yatmadan önce yemek (11 Haziran Perşembe)
Gece acıkınca ne yenir, gece kolay atıştırmalıklar (11 Haziran Perşembe) Gündem

Gece acıkınca ne yenir, gece kolay atıştırmalıklar (11 Haziran Perşembe)
2020 Kira artış oranı ne kadar? (11 Haziran Perşembe) Gündem

2020 Kira artış oranı ne kadar? (11 Haziran Perşembe)
Memura enflasyon farkı ne kadar verilecek? (11 Haziran Perşembe) Gündem

Memura enflasyon farkı ne kadar verilecek? (11 Haziran Perşembe)
Pis Yedili Melis kimdir? Eylül Su Sapan yaşı, hayatı (11 Haziran Perşembe) Gündem

Pis Yedili Melis kimdir? Eylül Su Sapan yaşı, hayatı (11 Haziran Perşembe)
Pis Yedili Ceyhun kimdir? Ümit Kantarcılar kaç yaşında, hayatı (11 Haziran Perşembe) Gündem

Pis Yedili Ceyhun kimdir? Ümit Kantarcılar kaç yaşında, hayatı (11 Haziran Perşembe)
Pis Yedili Oya kimdir? Ceren Soylu kaç yaşında, hayatı (11 Haziran Perşembe) Gündem

Pis Yedili Oya kimdir? Ceren Soylu kaç yaşında, hayatı (11 Haziran Perşembe)
Daha fazla göster
1

Dünyada koronavirüsle mücadelede son 24 saat
2

Sağlık Bakanı açıkladı! Koronavirüsle mücadelede vaka sayısında son durum ne?
3

Avrupa'da yarıda kalan futbol heyecanı yeniden başlıyor
4

Nikaragua'da ilginç olay; koronavirüs oldu ve gönderildi
5

Stoke City'de teknik direktör Michael O'Neill koronavirüse yakalandı
6

Soyunma odasına girmek yasak!
7

Sağlık Bakanı açıkladı! Koronavirüsle mücadelede vaka sayısında son durum ne?
8

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı
9

Emekli aylığında alt sınır nasıl uygulanacak?
10

"D vitamini eksikliği olanlar koronavirüsten daha fazla etkileniyor"
yukarı ok