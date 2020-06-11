Mide bulantısı korona virüs belirtisi mi?

Vatandaşların son günlerde en hassas olduğu durum sağlıklarındaki bozulmaları koronavirüs belirtisi mi olarak birbirlerine sormaları oluyor. Mide bulantısı bazı kişilelrde koronavirüs belirtisi olarak gelişebildği izmanlar tarafından açıklanmış mide bulantısı koronavirüs beklentisi mi konusunda olası tüm gelişmeleri sizler için derledik. İlk olarak kuru öksürük, nefes darlığı, yüksek ateş gibi belirtilerle karşımıza çıkan KOVİD 19 belirtileri kişiden kişiye farklı semptomlar gösteriyor. Son olarak Frontiers in Pediatrics" dergisinde yayımlanan araştırma, çocuklarda ateş veya bulantı ve ishalin, Covid-19 enfeksiyonu şüphesi doğurduğunu ortaya koydu.Koronavirüsü belirtileri gösteren kişilerin ilgili sağlık kurumlarına gitmeden önce, çevresindeki kişilere bulaştırmamak için maske takarak önlem alması gerekmektedir.Yeni tip koronavirüsün çocuklarda sindirim sistemi semptomlarıyla başlıyor olabileceği bildirildi.Sonuçları "Frontiers in Pediatrics" dergisinde yayımlanan araştırma, çocuklarda ateş veya bulantı ve ishalin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonu şüphesi doğurması gerektiğini ortaya koydu.Araştırmada, çocuklarda ilk başta ortaya çıkan sindirim sistemi semptomlarının, virüsün hedef aldığı hücrelerdeki reseptör türlerine bağırsaklarda da rastlandığından, sindirim kanalında potansiyel bir enfeksiyonun göstergesi olabileceği belirtildi.HalsizlikAteşKuru öksürükKas ağrısıBurun tıkanıklığıBaş ağrısı veya baş dönmesiBoğaz ağrısıİshal ve mide bulantısıTitremeKoku ve tat alma duyusu kaybıMide ve bağırsak sorunlarıKoronavirüsün belirtileri arasında en sık karşılaşılan semptomlar birkaç gün boyunca devam eden yüksek ateş, baş ağrısı ve kuru öksürük olarak bilinmektedir. Fakat bazı hastalarda aşağıdaki semptomlarda gözlemlenmektedir;Nefes darlığı,Balgamlı öksürük,Boğaz ağrısı,Kas ve eklem ağrıları,Mide bulantısı veya kusma,İştahsızlık,Burun akıntısı,Baş ağrısı,Ağır solunum yetmezliği,Böbrek yetmezliği gibi durumlar koronavirüsün belirtileri arasında yer alabilmektedir.Koronavirüsü belirtileri gösteren kişilerin ilgili sağlık kurumlarına gitmeden önce, çevresindeki kişilere bulaştırmamak için maske takarak önlem alması gerekmektedir.1-3. günSoğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar.Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir.Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.4. günBoğaz ağrısı şiddetlenir.Ses boğuklaşır.Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir.Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.5. günBoğaz ağrısı şiddetlenir.Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir.Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur.Eklem ağrıları görülür.6. günKuru öksürük başlar.Konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir.Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar.Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır.İshal ve kusma şiddetlenir.7. günAteş 38 dereceye yükselir.Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.8. günSoluk alıp vermek çok güç bir hale gelir.Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir.Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artar.Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar.9. günTüm belirtiler şiddetle artar.Yüz veya dudaklarda mavileşme görülür.Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.Bu belirtilere sahipseniz hemen tıbbi yardım alın.