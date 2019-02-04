Middleton: "Giannis ile kariyerimizi Bucks'ta tamamlamak istiyoruz"

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Khris Middleton, küçük marketine rağmen kariyeri boyunca Milwaukee Bucks'ta kalma arzusundan bahsetti.Middleton, takım arkadaşı Giannis Antetokounmpo'nun da Milwaukee'de kalmak istediğini ve bunun marketle ilgili değil, takımla ilgili olduğunu söyledi:Middleton'ın şu anki sözleşmesinde 1 yılı kaldı.