Middleton: "Giannis ile kariyerimizi Bucks'ta tamamlamak istiyoruz"

Khris Middleton, küçük marketine rağmen kariyeri boyunca Milwaukee Bucks'ta kalma arzusundan bahsetti.
Middleton, takım arkadaşı Giannis Antetokounmpo'nun da Milwaukee'de kalmak istediğini ve bunun marketle ilgili değil, takımla ilgili olduğunu söyledi: "Giannis tüm kariyeri boyunca buradaydı ve bize gitmek istediğini ne söyledi ne de hissettirdi. Duyduğum her şeyde göre, bütün kariyerini burada geçirmek istiyor ve ben de aynı şekilde hissediyorum. Bizim için, doğru pazarda olmak önemli değil, doğru takımda olmak önemli. Bu organizasyon, başarılı olmamız için elinden geleni yaptı."
Middleton'ın şu anki sözleşmesinde 1 yılı kaldı.