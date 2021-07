Middleton: "Başımızdan geçen her şeye değdi!"

Milwaukee Bucks yıldızları Khris Middleton ve Jrue Holiday, Doğu Konferansı Finalleri serisinde Giannis Antetokounmpo'nun oynamadığı maçlarda aldıkları son galibiyetin ardından konuştular.



Bucks, geçtiğimiz gece Middleton'ın 32 ve Holiday'in 27 sayı kaydettiği serinin 6. maçta Hawks'ı 118-107 yenerek, 1974'ten bu yana ilk kez NBA Finallerine çıkmayı başardı.



Holiday, galibiyetin ardından şunları söyledi:



"Harika bir his. Halen bunu sindirebilmiş değilim, Finallere gidiyorum! Küçük bir çocukken playoffları izlediğinizde, hep bunları hayal ediyorsunuz. Küçükken TV'de izlediğimde gördüğüm tüm anları şu anda kendim hissediyorum. Tüm bunları yaşayıp görmüş oldum ve şimdi de Finallere çıkarak onun nasıl bir his olduğunu göreceğim."



Middleton ise şu açıklamaları yaptı:



"Uzun ama harika bir yolculuktu. Başımızdan geçen her şeye değdi. Buradaki ilk yılımızda sadece 15 maç kazanmaktan ve yedi yıl playofflara kalamamaktan, son iki senede bir şansımız olduğunu fakat yeterli şeyleri yapmadığımızı düşündüğümüz bir noktaya gelmiştik ve şimdi de buradayız. Böyle anlar için çalışıyoruz."