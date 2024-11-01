Haber Tarihi: 01 Kasım 2024 13:04 - Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2024 13:04

Midas nedir, Midas güvenilir mi?

Resmi adıyla Midas Menkul Değerler A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yetkilendirilen ve denetlenen bir aracı kurumdur. Peki, Midas güvenilir mi?

Midas nedir, Midas güvenilir mi?
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Yatırım faaliyetleri Midas Menkul Değerler A.Ş. eliyle gerçekleştirilmektedir. Bu şirket, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yetki verilmiş ve denetlenen bir aracı kurum olup, bankalar gibi düzenli denetime tabi tutulan ve birtakım regülasyonlara uygun hareket eden bir finans kuruluşudur.

Midas, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından çıkarılan yasa ve yönetmeliklere riayet etmekle mükellef bir kuruluş konumundadır.

Midas üzerinden yapılacak yatırımlar, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında koruma altındadır. Ek olarak, Midas, Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından belirlenen yasa ve yönetmeliklere uyumlu hareket etmekle yükümlüdür. Şirket, ilgili tüm kanun ve yönetmeliklerle uyum içerisinde faaliyet gösterir.
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