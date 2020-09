Microsoft, Xbox Series S'in fiyatını resmen açıkladı

Microsoft, bir süredir iddialar kapsamında olan uygun fiyatlı yeni oyun konsolu Xbox Series S'le ilgili resmi açıklamalarını nihayet yaptı. Twitter üzerinden yapılan açıklamalarda Xbox Series S'in fiyatı ve tasarımı paylaşıldı. Microsoft'un Twitter üzerinden yaptığı açıklamalar, oyuncuların ilgisini çekmiş durumda. Ayrıca bu gelişmeler yaşanırken Microsoft Central de bugün, Xbox Series X'in fiyatını ortaya çıkardı.



Microsoft'un Xbox'a ait resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamalara göre Xbox Series S, bugüne kadar piyasaya sürülmüş en küçük Xbox olarak karşımıza çıkacak. Şirket, yaptığı açıklamalarda bu konsolun teknik detaylarına değinmemiş olsa da Xbox Series S'in uygun fiyatını açıklayarak oyuncuları sevindirdi. İşin daha da sevindirici yanıysa, Microsoft Central tarafından yapılan açıklamaların da Xbox Series X'i bekleyen oyuncuların yüzünü güldürecek olması.



Microsoft Xbox Series S, işte böyle görünecek



Xbox Series S, sabah saatlerinde de Brad Sams tarafından sızdırılmıştı. Tasarım açısından baktığımız zaman Xbox Series X'in içine sığacak kadar küçük bir yapıya sahip olan konsolun, performans açısındansa Xbox One X'le yarışacak seviyede olduğu ifade ediliyor. Işın izleme gibi yeni nesil özelliklerin bulunması muhtemel olan konsol, FHD çözünürlükte etkileyici bir deneyim sunacak gibi görünüyor.



Her iki konsol da 10 Kasım'da piyasaya sürülecek



Microsoft Central tarafından yapılan açıklamalara göre hem Xbox Series X hem de Xbox Series S, 10 Kasım 2020'de piyasaya sürülecek. Bu açıklama, akıllara PlayStation 5'in de bu tarihlerde piyasaya sürüleceği iddialarını getiriyor. Her iki teknoloji devinin de muhtemelen birbirlerine yakın çıkış tarihleri açıklayacaklar. İşte bu durum, 10 Kasım tarihinin hem Xbox'lar hem de PlayStation 5 için makul kılıyor.



Xbox Series X ve Xbox Series S'in fiyatı ne olacak?



Microsoft Central tarafından yapılan açıklamalara göre Xbox Series X beklenen fiyata sahip olacak. Bu bağlamda Microsoft Central, Xbox Series X'in fiyatının 499 dolar (yaklaşık 3,750 TL + vergiler) olacağını açıklarken, Microsoft tarafından yapılan açıklamalara göre Xbox Series S'in fiyatı 299 dolar (yaklaşık 2,250 TL + vergiler) olacak. Ayrıca Xbox Series X'in aylık 35 dolar (yaklaşık 260 TL), Xbox Series S'in ise aylık 25 dolar (yaklaşık 190 TL) karşılığında "Xbox All Access" abonelik paketi sunacağı iddialar arasında.



Xbox Series X'in bazı teknik özellikleri de sızdırılmış durumda



Tüm bu gelişmeler yaşanırken dakikalar önce sızdırılan bir fragman, Xbox Series S'in bazı teknik özelliklerini ortaya koyuyor. Fragmanda yer alan bilgilere baktığımızda, Xbox Series S'in teknik özelliklerinin pek çok oyunseveri memnun edebileceğini söyleyebiliriz. Dilerseniz hemen, sızdırılan fragman aracılığıyla açığa çıkan Xbox Series S'in teknik özelliklerine yakından bakalım.



Fragmanda yer alan bilgilere göre Xbox Series S, 1440p çözünürlükte 120 fps'ye kadar oynatma desteğine sahip olacak. Ayrıca tahmin edildiği gibi bu oyun konsolunda ışın izleme teknolojisi desteği de yer alacak. Tamamen dijital olacak konsol, 512 GB SSD'ye sahip olacak. Xbox Series S'e hayat verecek SSD'nin özel olacağı, iyi bir performans sunacağı ifade ediliyor.



Fragmanda yer alan özellikler bunlarla sınırlı değil. Fragmana göre Xbox Series S, değişken yenileme hızı desteği sunacak. Gölgeleme işlemleri için de benzer bir desteğe sahip olacak konsol, 4K medya oynatmaya ek olarak oyunları 4K çözünürlükteymiş gibi gösterebilecek. İşte tüm bu özelliklerin 299 dolar karşılığında sunulacak olması, üst düzey takıntısı olmayan oyuncuların tercihinin Xbox Series S'ten yana olabileceğini gösteriyor.



Kaynak: webtekno.com