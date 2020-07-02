Microsoft, Xbox Live'ın yeni ismini duyurdu: 'Xbox Network'

Xbox Live

yeni bir isim

Xbox Network

hata değil

Microsoft sözcüsü tarafından yapılan açıklamalara göre Microsoft Hizmet Sözleşmesi'ne de eklenen "Xbox Network" ibaresi, Microsoft'un sunduğu çevrimiçi oyun platformunun

temel versiyonunun

yeni tanımı olarak kullanılacak. Sözcü, söz konusu güncellemenin nedeninin, temel hizmet ile Xbox Live Gold hizmeti arasındaki farkı daha iyi bir şekilde ortaya koymak olduğunu söylüyor. Bilindiği üzere Xbox Live Gold, Microsoft'un bazı avantajlar sunduğu ücretli

abonelik paketi

olarak kullanılabiliyor.

çok kısa bir süre sonra

Kaynak: WebTekno

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, 2002 yılından beri kendine ait çok oyunculu oyun platformu'ı kullanıyor. Oyunseverler, Microsoft'a ait oyunları satın aldıktan sonra sahip oldukları Microsoft hesaplarıyla Xbox Live'a giriş yapıp, arkadaşlarını bulabiliyor ve oyun başarımlarını toplayabiliyorlardı. Ayrıca ebeveyn kontrolleri gibi bazı ayarlar da bu platform üzerinden yapılabiliyordu. Ancak artık, bu hizmet içinkullanılacak.Aslına bakacak olursak Microsoft, Xbox Live'ın son birkaç beta güncellemesinde, kısıtlı bir kullanıcı kitlesine yeni bir isim sunmuştu. "" olarak görülmeye başlayan bu isim, kullanıcılar tarafından da ilgi görmüştü. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapan Microsoft sözcüsü ise beta sürümlerde görülen ibarenin bir, Xbox Live'ın yeni ismi olduğunu açıkladı.Xbox Live, artık Xbox Network olarak isimlendirilecekYapılan açıklamalarla Xbox Live'ın isminin değişeceği kesinleşmiş olsa da bunun ne zaman gerçekleşeceği tam olarak belli değil. Ancak değişikliğindevreye alınması, oyunseverlerin Xbox Network ibaresini görmeye başlamaları bekleniyor.