Microsoft, Valve'i satın mı alıyor?



Microsoft'un Xbox platformunda yaşadığı sıkıntılar sebebiyle şirketin, büyük bir satın alma gerçekleştirerek bu sıkıntıları düzeltme çalışması gerçekleştirebileceği söyleniyor.



PUBG Corp şirketini de satın almayı düşünen Microsfot bu konuda geç kalınca rotasını Valve şirketine çevirdi. Valve Corporation şirketinin, satın alması Microsoft için mantıklı bir hareket olarak görülüyor. Half – Life, Team Fortress, Counter Strike: Global Offensive, Portal, Left 4 Dead ve Dota 2 gibi oyunların bulunduğu Valve'yi satın alma işlemi gerçekleştirmesi halinde Microsoft oyun sektöründe büyük bir güç kazanmış olacak.



Valve'nin elinde bulunan oyunlardan bazılarının oyun sektöründe önemli yeri olduğunu ve e spor alanında da büyük bir kitlesi olduğunu düşünürsek bu satın alma işleminin gerçekleşmesi durumunda Microsoft sektörde adından söz ettirecek gibi gözüküyor.



Ayrıca bu satın alma işlemi ile konsol platformundaki rakibi olan Sony'e karşı Microsoft'un güç kazanacağını da söylemek yanlış olmaz. Önümüzdeki günlerde resmi olarak yapılacak açıklamalar sonucunda Microsoft cephesinden bir hamle bekleniyor. Ayrıca konsol platformu rekabetinde Sony'nin neler yapacağı da merakla bekleniyor.



