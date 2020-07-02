Microsoft Flight Simulator şaşırtıcı şekilde satılacak

Uçuş simülasyonlarında en çok bilinenlerden olan Microsoft Flight Simulator, disk satışı opsiyonuna da sahip olacak. Günümüzde daha çok dijital hale gelen oyun satışlarında yeni simülatör, çok sayıdaki diskle kullanıcılarla buluşacak.



Ortaya çıkan bilgilere göre 90 GB boyutunda olacak olan oyun için kullanıcılar disk kopyası da satın alabilecek. Ancak disk ile yüklenebilmesi için çok sayıda diskin gerektiği belirtiliyor. Bunun için de akıllara eski sürümlerdeki kutu satışları geldi.



Microsoft Flight Simulator disk satışı seçeneğine sahip olacak



Yeni simülatör için alınan disk kararıyla birlikte büyük boyutu da gündeme geldi. Çünkü böylesine yüksek grafik kalitesine sahip olan oyunun, diskler aracılığıyla nasıl kurulacağı merak konusuydu. Ancak firmanın Avrupa'daki oyuncular için geliştirdiği disk kutusunda tam 10 adet disk bulunacağı belirtiliyor. Bu adımın en büyük sebeplerinden biri de indirme süresi olarak gösteriliyor.



100 GB'a yakın boyut için getirilecek olan Microsoft Flight Simulator disk satışı, 10 adet DVD'den oluşuyor. Eski oyunlara gönderme yapılarak tasarlanan kutu sayesinde, oyun bilgisayarlara yüklenmiş olacak. Ancak günümüzde birçok bilgisayar kullanıcısının, DVD donanımına sahip olmaması da düşündürüyor. Çünkü bilgisayar oyuncularının büyük bir bölümü dijital satışı ve oyun platformlarını tercih ediyor. Yeni bilgisayar alımlarında da DVD okuyucu masrafından kaçınılıyor.



Kaynak: ShiftDelete.net



