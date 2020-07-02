Microsoft, Apple'a karşı Epic'in yanında

Apple ile Epic Games'in arasında son aylarda gelişen olaylar artık davalık boyuta gelmiş durumda. Tüm bunların yanında konuyla alakasız başka bir firma olan Microsoft, Apple ile mücadelesinde Epic'in yanında yer aldığını ve MS Store'da daha fazla oyununa yer vereceğini belirtti.



Microsoft, Epic Games'in yanında



Microsoft cephesinden yayınlanan 'Microsoft Store için 10 ilke' adlı blog yazısında, Apple'a karşı yürüttüğü mücadelede Epic Games'in tarafının açık bir şekilde tutulduğu bildirildi. Açıklama doğrudan Apple ya da Epic'in ismi anmazken, Microsoft ile Apple'ın çevrimiçi anlayışı arasındaki farkları ifade ediyor.



Şirket, "Yazılım geliştiriciler için uygulama mağazaları dijital platformların bazılarına giden kritik bir ağ geçidi haline geldi. Biz de bu konu hakkında zaman zaman sorular yönelterek diğer dijital platformlardaki uygulama mağazalarıyla ilgili endişelerimizi dile getirdik. Ancak, öğüt verdiğimiz şeyi uygulamamız gerektiğini biliyoruz. Bu nedenle, Windows'ta seçimi teşvik etmek, adaleti ve yeniliği sağlamak için Uygulama Adaleti Koalisyonu'nun fikirlerini ve çalışmalarını temel alan 10 ilkeyi benimsiyoruz." diyerek söz konusu ilkeleri blog gönderisinde paylaştı.



İki firma arasındaki gerilim, Battle Royale mantığıyla oynanan ve günde 250 milyona yakın oyuncuya ev sahipliği yapan Fortnite için çıkmıştı. Apple'ın sağladığı ödeme sistemini adaletsiz bulan Epic Games, oyun içi ödemeler için oyuncuları kendi mağazasına yönlendirmişti. Bu sebepten de Apple oyunu kendi mağazasından banlamıştı.



KAYNAK: shiftdelete.net



