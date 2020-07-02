Microsoft, 12 aylık Xbox Live Gold aboneliğini mağazasından kaldırdı

ABD merkezli teknoloji firması Microsoft ; Xbox oyuncularının her ay ücretsiz oyunlar oynayabileceği, Microsoft Store'da %50'ye varan indirimler kazanıp oyunları çevrimiçi olarak oynayabileceği Xbox Live Gold aboneliğinin satışlarında değişikliğe gitti. Daha önceleri kendi sitesi üzerinde 1 aydan 12 aya kadar Xbox Live Gold aboneliği satan şirket, 12 aylık abonelik seçeneğini stoklardan kaldırdı.



Şirketin neden böyle bir karar aldığı ya da ilerleyen dönemlerde 12 aylık abonelik seçeneğini tekrardan listeleyip listelemeyeceği bilinmiyor ancak ortalıkta bazı söylentiler dolaşıyor. Bu söylentilerden birine göre şirket, 12 aylık satışları aşamalı olarak kaldırmayı planlıyor olabilir. Bir diğer iddiaya göreyse Xbox Series X lansmanı ile birlikte 12 aylık aboneliklerin satışına tekrardan başlanacak.



Microsoft, 12 aylık Xbox Live Gold aboneliği satmayı bıraktı:



Şu anda Microsoft Türkiye'nin resmî web sitesine girdiğimizde 'Xbox Live Gold 1 Ay' paketi 29,99 TL'den, 'Xbox Live Gold 3 Ay' paketi ise 74,99 TL'den satışa sunuluyor. Ancak 12 aylık abonelik satışı yapılmıyor. Microsoft'un kendi sitesi üzerindeki satışlar durmuş olsa da oyuncular, bir süre daha üçüncü taraf e-ticaret siteleri üzerinden 12 aylık abonelik alabilecek gibi görünüyor.



Konu hakkında Inverse'e konuşan bir şirket sözcüsü, Xbox'ın 12 aylık Xbox Live Gold satışlarını şirketin çevrimiçi mağazasından kaldırmaya karar verdiğini, yine de kullanıcıların Microsoft Store aracılığıyla 1 veya 3 aylık abonelik almaya devam edebileceklerini söyledi.



Kaynak: WebTekno



