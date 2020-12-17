Mickael Tirpan'ın yürek burkan sözleri: 'Eşim hasta, kızımı özledim'

Kasımpaşa'nın Belçika ve Türkiye pasaportlu yıldızı Mickael Tirpan, eşinin MS hastalığı nedeniyle zor günler geçiriyor.



Mickael Tirpan, "Eşim, ayak topuklarından karnına kadar hiçbir şey hissetmemeye başladı. Bir gün bacağına elimi koydum ama hissetmedi bile. Hemen doktora gittik. Yapılan testler sonucu MS'in agresif bir formuna yakalandığını anladık. Bazen ateşi aniden çok artıyor ve acil tedaviye ihtiyaç duyuyor. İstanbul'da birçok hastaneye gittik ve onlar, en iyi tedaviyi Belçika'da alacağını söylediler." dedi.



"KIZIM İLK KEZ 'BABA' DEDİ AMA DUYAMADIM"



Yaptıkları araştırmalar sonucunda eşi Avelien Sente'nin tedavisine Belçika sınırında yer alan Hollanda'nın Limburg şehrindeki bir MS merkezinde başladıklarını söyleyen Mickael Tirpan, "Eşim ve kızım benden 2.500 kilometre ötede. Eşimin doğum gününde yanında olamadım. Bebeğimin ilk adımlarını göremedim, ilk kez 'baba' demesini yanındayken duyamadım. 1. yaş gününde yanında olamadım. Bu anları sadece facetime'dan görebildim. Bu sürecin kolay olmayacağını biliyordum ama bu kadar zor olacağını da düşünmemiştim. 1 ay önce 24 saatliğine Belçika'ya gittim ve onları gördüm. Ancak, pandemi nedeniyle gidip gelmek de çok zorlaştı." ifadelerini kullandı.



"TÜRK MİLLİ TAKIMINA ÇAĞRILACAĞIM,

İSTANBUL'UN BÜYÜKLERİ İSTİYOR AMA..."



"Kasımpaşa'da her hafta oynuyorum." diyerek sözlerini sürdüren Tirpan, "Türk pasaportum var. Türkiye Milli Takımı da beni takip ediyor. Önümüzdeki yıl bazı maçlar için kadroya çağrılacağımı düşünüyorum. Beni bazı Türk büyükleri de istiyor. Menajerim bana teklifleri iletti. Hayatımın bu döneminde olmasam, bu ilgi karşısında çok mutlu olurdum. Ancak benim acilen Belçika'ya transfer olmam gerekiyor." açıklamasını yaptı.



"KAZANDIK VE 24 SAATLİĞİNE GİTTİM"



Kasımpaşa ile 1.5 yıllık sözleşmesi bulunan Mickael Tirpan, "Kulübüm beni destekliyor. Trabzonspor'a karşı oynadığımız maçta 1 gol atmıştım ve kazanmıştık. Kızımın 1. yaş gününü kaçırdığım için çok üzgündüm. Onlar da maç sonrası yanıma gelip 24 saatliğine Belçika'ya gidip gelebileceğimi söylediler. Kazandığımız için bu bir ödüldü. Kulüpteki herkes hayatımın ne kadar zor olduğunun farkında. Belçika'dan bir kulüp resmi bir teklif yaparsa kulübüm bunu değerlendirecek. Her insan beni anlayacaktır. Bunun ne kadar zor olduğunu hayal edin. Sadece benim için değil. Eşim de orada yalnız..." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



