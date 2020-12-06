Mick Schumacher, şampiyon olarak Formula 1'de!

2021'de Formula 1'de yarışacak olan Mick Schumacher, 2020 Formula 2 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mick Schumacher, şampiyon olarak Formula 1'de!
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06 Aralık 2020 16:27
Bahreyn Sakhir'de gerçekleştirilen Formula 2'nin 2020 sezonunun son yarışında Mick Schumacher şampiyonluğunu ilan etti.

Gelecek sezon Haas F1 takımı için Formula 1'de yarışacak olan Mick Schumacher, yarışa üçüncü sırada başladı. Schumacher, starttaki iyi kalkışıyla birlikte ikinci sıraya yükseldi ancak fren esnasında lastiklerini kilitleyerek pist dışına çıktı. Schumacher, uzun bir süre ikincilik yarışını sürdürse de lastiklerindeki problem nedeniyle pit stopa alındı. Alman pilot, pit sonrasında sıralamada büyük düşüş kaydetti.

Yarışı 1 veya 2. sırada bitirmesi halinde şampiyonluğu alacak olan Callum Illott, 3. sıraya kadar çıksa da daha sonra yarış temposu düştü ve kazandığı sıraları kaybetti. Mick Schumacher yarışı 18. sırada bitirirken, Callum Illott ise 10. sırada noktalayabildi.

İtalyan takımı Prema Racing için yarışan efsane sürücü Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher, 14 puan farkla şampiyonluğunu ilan etti.



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