Mick Schumacher'den korkunç kaza!

Formula 1'de sezonun ikinci ayağınının yarışıldığı Suudi Arabistan Grand Prix'sinde Haas pilotu Mick Schumacher korkutucu bir kaza yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Mick Schumacher'den korkunç kaza!
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26 Mart 2022 21:45
Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'sinde Haas takımı adına yarışan Alman pilot Mick Schumacher'in çok sert bir biçimde bariyerlere çarpması nedeniyle kırmızı bayrak çekildi ve seans durduruldu.

Hemen hastaneye kaldırılan Alman pilotun takımı Haas yaptığı açıklamada, "Mick'in bilinci açık, arabadan çıktı ve şu anda hastaneye doğru yola çıkmış durumda." ifadelerini kullandı.

Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher'in oğlu olan 23 yaşındaki Mick Schumacher, 2021 yılında Formula 1'de yarışmaya başlamıştı.

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