Micic: 'Süreye ihtiyacımız var'

Anadolu Efes'in, Barcelona'yı 96-86 mağlup ettiği karşılaşmanın MVP'si seçilen Vasilije Micic karşılaşma sonrası görüşlerini aktardı.



Micic, "Kesinlikle çok ihtiyacımız olan bir galibiyetti. Yeni bir kadroya sahibiz. Süreye ihtiyacımız var. Bir sonraki maça bakacağız." dedi.



Maç içerisinde kenara gelmesi soruklan yıldız basketbolcu, "Çalışkan bir oyuncuyum. Her maça aynı mentalite ile yaklaşıyorum. 40 dakikada da oynayabilirim. Ben istemedim ama bunu hocanın kararıydı." ifadelerini kullandı.



Anadolu Efes'in bir diğer önemli ismi Will Clyburn ise, "Zor günlerden geçtiğimizi herkes biliyor. Hepimiz aynı sayfadayız nasıl oynamamız gerektiğiyle alakalı. Herkes yüzde yüzünü verdi" yorumunda bulundu.





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