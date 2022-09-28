Micic: 'En önemli şey kazanmaktı'

Anadolu Efes'te Vasilije Micic, Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferi sonrası görüşlerini aktardı.



Kısa bir açıklama yapan Micic, şu ifadeleri kullandı;



"Bence bugün en önemli şey kazanmaktı. Sezona yeni başladım. Neredeyse tüm kadroyu değiştirdik. Birlikte oynama alışkanlığını yeni yeni kazanıyoruz. Yeni transferlerimizin hepsi harika oynadı. Bunun için mutluyum. Sadece bir maçtı ve kazandık. Umarım bu sezon birçok galibiyet elde ederiz."





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