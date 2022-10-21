Micic: 'En iyisini yapmaya çalışıyorum'

THY EuroLeague'de sahasında ALBA Berlin'i 78-74 mağlup eden Anadolu Efes'te Vasilije Micic, galibiyetin ardından konuştu.



Micic, "ALBA Berlin harika bir takım EuroLeague için. Her oyuncularına büyük güven veriyorlar. Onların koç ekibine ve oyuncularına tebrikler. Çok yorgun hissediyorum. En önemlisi maçı kazanmaktı. Bir şekilde kazanmayı başardık." dedi.



Tecrübeli yıldız, sözlerini, "Her maçta en iyisini yapmaya çalışıyorum. Böyle bir takıma karşı 40 dakika konsantre olmalısınız. Bugün kilit nokta buydu." diye noktaladı.





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