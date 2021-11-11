Micic: "Bu galibiyete ihtiyacımız vardı"

Vasilije Micic, Anadolu Efes'in Alba Berlin'i mağlup ettiği karşılaşma sonrasında konuştu.

, Fotoğraf; AA
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Micic: 'Bu galibiyete ihtiyacımız vardı'
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11 Kasım 2021 23:57
Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Vasilije Micic, Alba Berlin maçının ardından açıklamada bulundu.

Galibiyetin ön plana çıkan isimlerinden olan Micic maç sonu açıklamasında, "Maçı iyi hissettik. İlk dakikadan itibaren agresif başladık. İlk çeyrekte ritm bulamasak da ikinci çeyrekten itibaren enerjimizi yüksek tuttuk. Tüm oyunculardan verim aldık. Bu çok önemli. Bu nedenle ritmi kaybetmedik. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı." diye konuştu.

Takımdaki rotasyonun öneminden de bahseden Micic, "Bence çok iyi oyuncularımız var. Her pozisyonda sorumluluk alan oyuncularımız var. Kim oynuyor, oynamıyor önemli değil. Bazen iyi bazen kötü ama ben en iyimi sahaya yansıtmaya çalışıyorum." diyerek açıklamalarını tamamladı.


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