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Michy Batshuayi'nin transferi maaş talebine takıldı

Valencia'nın kiralık sözleşmesini feshettiği Michy Batshuayi, bonservisine sahip olan Chelsea'nin anlaştığı Betis ile West Ham United'a "pahalı" geldi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Michy Batshuayi'nin transferi maaş talebine takıldı
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01 Şubat 2019 00:22
Devre arasının en çok konuşulan isimlerinden olan Michy Batshuayi'nin transferi "maaş talebi"ne takıldı.

Valencia'nın kiralık anlaşmasını iptal etmek istediği ve kulübü Chelsea'nin West Ham ile Real Betis ile kiralık anlaşmaya vardığı Michy Batshuayi, haftalık 170 bin euro (5 aylık 2,8 milyon euro) maaş talep edince iki takım da geri çekildi.

Belçikalı oyuncu Tottenham'a gitmek istediğini Chelsea yönetimine iletti ancak Londra ekibi rakiplerine kiralık olarak oyuncuyu göndermek istemedi.

25 yaşındaki oyuncunun sezonun geri kalanında futbol oynaması beklenmiyor.

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