Michy Batshuayi'nin transferi maaş talebine takıldı

Devre arasının en çok konuşulan isimlerinden olan'nin transferi "maaş talebi"ne takıldı.Valencia'nın kiralık anlaşmasını iptal etmek istediği ve kulübü'ninileile kiralık anlaşmaya vardığı Michy Batshuayi, haftalık 170 bin euro (5 aylık 2,8 milyon euro) maaş talep edince iki takım da geri çekildi.Belçikalı oyuncu Tottenham'a gitmek istediğini Chelsea yönetimine iletti ancak Londra ekibi rakiplerine kiralık olarak oyuncuyu göndermek istemedi.25 yaşındaki oyuncunun sezonun geri kalanında futbol oynaması beklenmiyor.