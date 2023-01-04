Michy Batshuayi yıldızlaştı; Geldiğinden beri en iyisi

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, son iki sezonda maç başına en fazla 2 gol atan oyuncu oldu.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Michy Batshuayi yıldızlaştı; Geldiğinden beri en iyisi
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04 Ocak 2023 02:03
Fenerbahçe'nin Antalya'daki geri dönüşünün mimarı olan Michy Batshuayi, attığı iki golle maçın yıldızı oldu.

Son 3 maçta(Kupada İstanbulspor, Trabzonspor, Hatayspor) 3 golü bulunan Belçikalı yıldız, Antalyaspor maçında da iki gol kaydetti. Belçikalı golcü son 4 maçta 5 gole ulaştı.

Böylece Süper Lig'e geldiği 2021/22 sezonundan bu yana altıncı kez bir maçta 2 ve üzerinde gol atan Batshuayi, son iki sezonda bunu en çok başaran futbolcu oldu.

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