Michy Batshuayi yıldızlaştı; Geldiğinden beri en iyisi

Fenerbahçe'nin Antalya'daki geri dönüşünün mimarı olan Michy Batshuayi, attığı iki golle maçın yıldızı oldu.



Son 3 maçta(Kupada İstanbulspor, Trabzonspor, Hatayspor) 3 golü bulunan Belçikalı yıldız, Antalyaspor maçında da iki gol kaydetti. Belçikalı golcü son 4 maçta 5 gole ulaştı.



Böylece Süper Lig'e geldiği 2021/22 sezonundan bu yana altıncı kez bir maçta 2 ve üzerinde gol atan Batshuayi, son iki sezonda bunu en çok başaran futbolcu oldu.





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