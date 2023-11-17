Sezon başında İngiliz ekibi Nottingham Forest'a transferi gerçekleşmeyen ve Fenerbahçe'de Edin Dzeko geldikten sonra da gölgede kalan Michy Batshuayi ile ilgili iddialar sürüyor. Belçika basını, golcü futbolcuyu isteyen kulüpleri paylaştı.
Belçika basınındaki habere göre; Club Brugge ve Antwerp'in, tecrübeli oyuncuyu ara transfer döneminde kadrosuna katmak için yarıştığı belirtildi.
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Belçika basınındaki habere göre; Club Brugge ve Antwerp'in, tecrübeli oyuncuyu ara transfer döneminde kadrosuna katmak için yarıştığı belirtildi.
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