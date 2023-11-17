Michy Batshuayi'ye ülkesinden çifte kanca!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun arkasında ikinci forvet olarak kalan Michy Batshuayi'ye Belçika'dan iki talip çıktı. Hem Antwerp hem de Club Brugge devre arasında teklif yapmayı planlıyor.

Abone Ol
Michy Batshuayi'ye ülkesinden çifte kanca!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Kasım 2023 08:41
Sezon başında İngiliz ekibi Nottingham Forest'a transferi gerçekleşmeyen ve Fenerbahçe'de Edin Dzeko geldikten sonra da gölgede kalan Michy Batshuayi ile ilgili iddialar sürüyor. Belçika basını, golcü futbolcuyu isteyen kulüpleri paylaştı.

Belçika basınındaki habere göre; Club Brugge ve Antwerp'in, tecrübeli oyuncuyu ara transfer döneminde kadrosuna katmak için yarıştığı belirtildi. 

HABERİN DETAYLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery