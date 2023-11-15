Michy Batshuayi'ye teklif yağıyor!

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'ye ülkesi Belçika'dan 2 talip çıktı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Imago
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Michy Batshuayi'ye teklif yağıyor!
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15 Kasım 2023 10:31
Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun transfer edilmesiyle ilk 11'de yer almakta zorlanan Michy Batshuayi'nin talipleri artmaya devam ediyor. Belçika ekipleri Club Brugge ve Antwerp, 33 yaşındaki golcüyü kadrosuna katmak istiyor. İki kulüp de girişimlere başladı.

TÜM TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan deneyimli isim devre arasında takımdan ayrılmak istiyor. Sarı-Lacivertli Yönetim, oyuncusu için gelen tüm teklifleri masaya yatıracak.

İSMAİL KARTAL, ALTERNATİFİNİ İSTİYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Belçikalı yıldız ile yolların ayrılması durumunda kadroya bir golcü takviyesi yapılmasını istedi. Batshuayi'nin piyasa değeri 9 milyon euro.



 
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