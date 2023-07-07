Michy Batshuayi'ye Suudi Arabistan'dan teklif!

Transfer dönemine dünya yıldızlarını kadrosuna katarak etkileyici bir giriş yapan Suudi Arabistan ekipleri, gözünü Türkiye'ye çevirdi.
Gazeteci Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Bir Suudi Arabistan kulübü, Fenerbahçe'de forma giyen Michy Batshuayi için sarı-lacivertlilere 7.5 milyon euro'luk teklifte bulundu.
Fenerbahçe'nin Batshuayi için en az 10 milyon euro bonservis istediği belirtilirken, sarı-lacivertlilerin bu transferde Batshuayi'nin kararına göre hareket edeceği aktarıldı.
SÖZLEŞMESİ 2024'DE SONA ERECEK
Geride bıraktığımız sezon takıma katılan Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Gazeteci Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Bir Suudi Arabistan kulübü, Fenerbahçe'de forma giyen Michy Batshuayi için sarı-lacivertlilere 7.5 milyon euro'luk teklifte bulundu.
Fenerbahçe'nin Batshuayi için en az 10 milyon euro bonservis istediği belirtilirken, sarı-lacivertlilerin bu transferde Batshuayi'nin kararına göre hareket edeceği aktarıldı.
SÖZLEŞMESİ 2024'DE SONA ERECEK
Geride bıraktığımız sezon takıma katılan Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.