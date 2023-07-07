Michy Batshuayi'ye Suudi Arabistan'dan teklif!

Dünya yıldızlarını kadrosuna katan Suudi Arabistan kulüpleri gözünü Fenerbahçe'nin forveti Michy Batshuayi'ye dikti. İddialara göre bir Suudi Arabistan kulübü, Fenerbahçe'ye Micy Batshuayi için 7.5 milyon euro'luk teklifte bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Michy Batshuayi'ye Suudi Arabistan'dan teklif!
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07 Temmuz 2023 11:42
Transfer dönemine dünya yıldızlarını kadrosuna katarak etkileyici bir giriş yapan Suudi Arabistan ekipleri, gözünü Türkiye'ye çevirdi. 

Gazeteci Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Bir Suudi Arabistan kulübü, Fenerbahçe'de forma giyen Michy Batshuayi için sarı-lacivertlilere 7.5 milyon euro'luk teklifte bulundu. 

Fenerbahçe'nin Batshuayi için en az 10 milyon euro bonservis istediği belirtilirken, sarı-lacivertlilerin bu transferde Batshuayi'nin kararına göre hareket edeceği aktarıldı. 

SÖZLEŞMESİ 2024'DE SONA ERECEK 

Geride bıraktığımız sezon takıma katılan Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 

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