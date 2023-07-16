Fransa'dan ve Suudi Arabistan'dan transfer teklifleri alan Fenerbahçeli Michy Batshuayi'ye bir talip de İtalya'dan çıktı.
Galatasaray'ın eski kalecisi Morgan De Santis'in sportif direktörü olduğu Salernitana'nın Belçikalı golcüyü listesine aldığı Fenerbahçe'ye kısa süre içinde resmi teklif yapacağı belirtildi.
SÖZLEŞMESİ 2024'DE SONA ERECEK
Geride bıraktığımız sezon takıma katılan Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
20 GOL, 2 ASİST
Fenerbahçe'de iyi bir sezon geçiren Michy Bathuayi, 32 maçta 20 gol, 2 asistlik katkı verdi.
Galatasaray'ın eski kalecisi Morgan De Santis'in sportif direktörü olduğu Salernitana'nın Belçikalı golcüyü listesine aldığı Fenerbahçe'ye kısa süre içinde resmi teklif yapacağı belirtildi.
SÖZLEŞMESİ 2024'DE SONA ERECEK
Geride bıraktığımız sezon takıma katılan Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
20 GOL, 2 ASİST
Fenerbahçe'de iyi bir sezon geçiren Michy Bathuayi, 32 maçta 20 gol, 2 asistlik katkı verdi.