Fransa'dan ve Suudi Arabistan'danteklifleri alanli'ye bir talip de İtalya'dan çıktı.Galatasaray'ın eski kalecisi Morgan De Santis'in sportif direktörü olduğu'nın Belçikalı golcüyü listesine aldığı Fenerbahçe'ye kısa süre içinde resmi teklif yapacağı belirtildi.Geride bıraktığımız sezon takıma katılan Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.Fenerbahçe'de iyi bir sezon geçiren Michy Bathuayi, 32 maçta 20 gol, 2 asistlik katkı verdi.