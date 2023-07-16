Michy Batshuayi'ye İtalya'dan talip

Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri: Serie A ekiplerinden Salernitana'nın, Fenerbahçeli Michy Batshuayi'ye transfer teklifi yapacağı öğrenildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Michy Batshuayi'ye İtalya'dan talip
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16 Temmuz 2023 12:45
Fransa'dan ve Suudi Arabistan'dan transfer teklifleri alan Fenerbahçeli Michy Batshuayi'ye bir talip de İtalya'dan çıktı.

Galatasaray'ın eski kalecisi Morgan De Santis'in sportif direktörü olduğu Salernitana'nın Belçikalı golcüyü listesine aldığı Fenerbahçe'ye kısa süre içinde resmi teklif yapacağı belirtildi.

SÖZLEŞMESİ 2024'DE SONA ERECEK

Geride bıraktığımız sezon takıma katılan Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

20 GOL, 2 ASİST

Fenerbahçe'de iyi bir sezon geçiren Michy Bathuayi, 32 maçta 20 gol, 2 asistlik katkı verdi.  

 
 

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