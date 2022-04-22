Michy Batshuayi'ye Ada'dan dev talip!

Leeds United, Beşiktaş'ın Chelsea'den kiraladığı Michy Batshuayi'yi transfer etmek için harekete geçti.



İngiliz basınında çıkan haberlere göre; 2016'dan beri bonservisi Chelsea'de olan ancak Dortmund, Valencia, Crystal Palace ve son olarak Beşiktaş'ta forma giyen Michy Batshuayi'yi takip eden Leeds United Sportif Direktörü Victor Orta, temaslara başlamaya hazırlanıyor.



Bu sezon golcü problemi yaşayan Leeds United'ın Batshuayi ile birlikte bu problemi çözmeyi amaçladığı kaydedildi.



Leeds'in yeni menajeri Jesse Marsch'ın da transfer onay verdiği ve sezon biter bitmez Chelsea ile transfer görüşmelerinin başlayacağının altı çizildi.



Son yılların en iyi gol istatistiklerini Beşiktaş'ta yakalayan Michy Batshuayi, siyah beyazlı formayla 37 resmi maçta 14 gol atıp 5 asist yaptı.





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