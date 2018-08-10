Michy Batshuayi, transferi emoji ile duyurdu!

Bonservisi'de bulunan Belçikalı forvet'ya transfer oldu.Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Borussia Dortmund takımında geçiren Michy Batshuayi, Twitter adresinden Valencia'nın logosu olan yarasa emojisi paylaşarak transferi böyle duyurdu.İspanyol ekibi, 3 milyon euro kiralama ücretiyle sezon sonuna kadar Batshuayi'yi kadrosuna katmış oldu.