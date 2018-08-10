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Michy Batshuayi, transferi emoji ile duyurdu!

Belçikalı forvet oyuncusu Michy Batshuayi, Valencia'ya transfer olduğunu sosyal medyadan duyurdu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Michy Batshuayi, transferi emoji ile duyurdu!
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10 Ağustos 2018 17:31
Bonservisi Chelsea'de bulunan Belçikalı forvet Michy Batshuayi, Valencia'ya transfer oldu.

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Borussia Dortmund takımında geçiren Michy Batshuayi, Twitter adresinden Valencia'nın logosu olan yarasa emojisi paylaşarak transferi böyle duyurdu.

İspanyol ekibi, 3 milyon euro kiralama ücretiyle sezon sonuna kadar Batshuayi'yi kadrosuna katmış oldu.



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