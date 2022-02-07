Michy Batshuayi tepki çekti!

Beşiktaş'ın sezon başında Chelsea'den kiraladığı ve zaman zaman performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Michy Batshuayi, Fraport TAV Antalyaspor maçında da ıslıklandı.



Siyah-beyazlı tribünler, mücadelede etkisiz kalan Belçikalı futbolcuyu ıslıklarla protesto etti.



Takımın en golcü ismi olan Batshuayi, bu sezon siyah-beyazlı takımda 27 maçta 9 gol attı.







