Michy Batshuayi tepki çekti!

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Michy Batshuayi, Antalyaspor maçında tribünlerin ıslıklı prostestosuna maruz kaldı.

, Fotoğraf; AA
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Michy Batshuayi tepki çekti!
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07 Şubat 2022 10:58
Beşiktaş'ın sezon başında Chelsea'den kiraladığı ve zaman zaman performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Michy Batshuayi, Fraport TAV Antalyaspor maçında da ıslıklandı.

Siyah-beyazlı tribünler, mücadelede etkisiz kalan Belçikalı futbolcuyu ıslıklarla protesto etti.

Takımın en golcü ismi olan Batshuayi, bu sezon siyah-beyazlı takımda 27 maçta 9 gol attı.



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