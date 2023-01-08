Bu sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Michy Batshuayi, Türkiye'deki büyük maçlardaki şanssızlığına bu akşam Galatasaray karşısında son vermek istiyor.
Belçikalı forvet, Sarı-Lacivertli formayla şu ana kadar Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 8 kez rakip fileleri salladı ve 1 asist yaptı. Toplamda 17 resmi mücadelede 13 kez gol sevinci yaşayan tecrübeli forvet, Türkiye'de çıktığı toplamdaki 7 dev kapışmada ağları henüz havalandıramadı.
DAHA ÖNCE İKİ KEZ OYNADI
Bu sezon eski takımı Beşiktaş 'a karşı 0-0 (d) biten ve 2-0 (d) kaybettikleri Trabzonspor karşılaşmalarında skor katkısı yapamayan Batshuayi, Galatasaray'a karşı da daha önce 2 kez forma giymişti. Kadıköy'de bu akşam Joshua King ile birlikte gole en yakın isim olması beklenen yıldız oyuncu, bu çok özel maçta takımına galibiyeti getirerek kahraman olmanın hayalini kuruyor.
Belçikalı forvet, Sarı-Lacivertli formayla şu ana kadar Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 8 kez rakip fileleri salladı ve 1 asist yaptı. Toplamda 17 resmi mücadelede 13 kez gol sevinci yaşayan tecrübeli forvet, Türkiye'de çıktığı toplamdaki 7 dev kapışmada ağları henüz havalandıramadı.
DAHA ÖNCE İKİ KEZ OYNADI
Bu sezon eski takımı Beşiktaş 'a karşı 0-0 (d) biten ve 2-0 (d) kaybettikleri Trabzonspor karşılaşmalarında skor katkısı yapamayan Batshuayi, Galatasaray'a karşı da daha önce 2 kez forma giymişti. Kadıköy'de bu akşam Joshua King ile birlikte gole en yakın isim olması beklenen yıldız oyuncu, bu çok özel maçta takımına galibiyeti getirerek kahraman olmanın hayalini kuruyor.