Bu sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Michy Batshuayi, Türkiye'deki büyük maçlardaki şanssızlığına bu akşam Galatasaray karşısında son vermek istiyor.Belçikalı forvet, Sarı-Lacivertli formayla şu ana kadar Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 8 kez rakip fileleri salladı ve 1 asist yaptı. Toplamda 17 resmi mücadelede 13 kez gol sevinci yaşayan tecrübeli forvet, Türkiye'de çıktığı toplamdaki 7 dev kapışmada ağları henüz havalandıramadı.Bu sezon eski takımı Beşiktaş 'a karşı 0-0 (d) biten ve 2-0 (d) kaybettikleri Trabzonspor karşılaşmalarında skor katkısı yapamayan Batshuayi, Galatasaray'a karşı da daha önce 2 kez forma giymişti. Kadıköy'de bu akşam Joshua King ile birlikte gole en yakın isim olması beklenen yıldız oyuncu, bu çok özel maçta takımına galibiyeti getirerek kahraman olmanın hayalini kuruyor.