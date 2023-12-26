Michy Batshuayi'nin tadı kaçtı

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Batshuayi, Kayserispor mücadelesinde hat-trick yapmasına rağmen İsmail Kartal tarafından derbide çok az bir süre oynatıldı ve hayal kırıklığına uğradı.
Ligdeki Kayserispor deplasmanında hat-trick yaparak 4-3 kazanılan karşılaşmaya damgasını vuran Michy Batshuayi, Galatasaray derbisinde 11'deki yerini Edin Dzeko'ya bırakmıştı.
GÖZÜ SÜPER KUPA'DA
Kadıköy'deki mücadelede uzatmalarda oyuna giren Batshuayi'nin keyfi biraz kaçtı. Belçikalı yıldız, cuma günkü derbide daha fazla oynamayı umut ediyor.
Ligdeki Kayserispor deplasmanında hat-trick yaparak 4-3 kazanılan karşılaşmaya damgasını vuran Michy Batshuayi, Galatasaray derbisinde 11'deki yerini Edin Dzeko'ya bırakmıştı.
GÖZÜ SÜPER KUPA'DA
Kadıköy'deki mücadelede uzatmalarda oyuna giren Batshuayi'nin keyfi biraz kaçtı. Belçikalı yıldız, cuma günkü derbide daha fazla oynamayı umut ediyor.