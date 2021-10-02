Michy Batshuayi'nin Sivasspor hazırlığı

Beşiktaş'ta son iki haftayı boş geçen yıldız forvet Michy Batshuayi'nin bu akşam oynanacak Sivasspor karşılaşmasında fileleri havalandırarak milli araya öncesinde takımına zafer getirmeyi hedefliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Michy Batshuayi'nin Sivasspor hazırlığı
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02 Ekim 2021 10:17
Michy Batshuayi Tunga
Michy Batshuayi Tunga
Beşiktaş
Süper Lig'de Sivasspor'u ağırlayacak Beşiktaş'ta Michy Batshuayi, zorlu karşılaşmaya özel olarak hazırlandı.

Beşiktaş formayla 3 gollük performans sergilemesinin ardından Adana Demirspor ve Ajax karşılaşmalarını boş geçen Michy Batshuayi, teknik ekibi üzmüştü. Vodafone Park'ta bu akşam Sivasspor'la oynanacak karşılaşmaya oldukça iyi hazırlanan Belçikalı golcü, form olarak yüksek seviyede bulunuyor.

27 yaşındaki futbolcu, bu akşam atacağı gollerle Milli ara öncesinde takımına zaferi getirmeyi planlıyor.

Başarılı futbolcu, Milli arada Belçika formasıyla UEFA Uluslar Ligi yarı final turunda 7 Ekim'de Fransa karşısında maça çıkacak.


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