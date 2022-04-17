Sezon sonu yolların ayrılacağı konuşulan Michy Batshuayi, gol krallığı yarışında zirveye oturup yeni dönemde de Beşiktaş formasını giymek için hocası Valerien Ismael'in gözüne girmeye çalışacak.



Beşiktaş'ın, Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, sezonun en çok eleştirilen isimlerinin başında geliyordu. Belçikalı golcü attıklarından çok kaçırdıklarıyla birçok maçın kötü kahramanı olmuştu. Pozisyonları gole çevirme yüzdesi çok düşük olan 28 yaşındaki oyuncu (%16), buna rağmen Süper Lig'de 14 golle krallığın çok yakınında. Hatayspor'dan El Kaabi (15), Kasımpaşa'dan Umut Bozok (14) ve Çaykur Rize'den Pohjanpalo (14) ile birlikte sıkı bir zirve yarışında olan siyah-beyazlı oyuncunun, son oynanan Alanyaspor maçında attığı 2 golle birlikte öz güveni yükseldi.



KARARI HOCA VERECEK



Sezon sonu için krallıkta gözü olan Batshuayi'nin tacını takarak eleştirilere yanıt vermek istediği belirtildi. Yeni teknik direktörü Valerien İsmael'in sisteminde kendisini daha özgür hisseden Batshuayi'nin kalan 6 maçtaki performansı takımdaki kaderini çizecek. Her ne kadar sezon sonu ayrılacağı belirtilse de beklenen golleri atarsa kalma ihtimali artacak. İsmael, oyuncusunun son düzlükteki formuna bakarak hakkındaki kararı verecek. Fransız hoca kalmasını isterse yönetim, mevcut şartları hafifleterek kadrosuna katmaya çalışacak.



