Michy Batshuayi kendini aştı

Beşiktaş'ın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, bu sezon 11. golüne Sivasspor maçında kaydetti.

Haber; Sabah
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Michy Batshuayi kendini aştı
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27 Şubat 2022 11:56
Beşiktaş'ta gol pozisyonlarını yeterince değerlendiremediği için eleştirilen ve sezon sonunda yolların ayrılması beklenilen Michy Batshuayi, bu sezon 11. golüne Sivasspor maçında attı.

3 de asisti bulunan Belçikalı futbolcu toplamda 14 kez skora katkı sağladı. Yıldız oyuncu, aynı zamanda 2015-16 sezonundan bu yana ilk kez çift haneli gol sayısına ulaştı.

ALEX SİFTAH YAPTI
Sezon başı geldiği Beşiktaş'ta yaşadığı üç sakatlık ve geçirdiği Kovid-19 nedeniyle çok geç form tutan Alex Teixeira, son dönemdeki kıpırdanışını Sivasspor maçında da sürdürdü. Siyah-beyazlı formayla 4 golü olan Brezilyalı futbolcu ilk kez asist yaptı.

161 GÜNLÜK HASRET BİTTİ
Beşiktaş, İstanbul dışında 161 gün aradan sonra kazandı. Siyah-beyazlı ekip, Anadolu'da bundan önceki son galibiyetini 18 Eylül 2021 tarihinde Antalyaspor karşısında 3-2'lik skorla almıştı. Kartal, son deplasman galibiyetini ise 18 Ocak 2022'de 1-0'lık Fatih Karagümrük galibiyeti ile elde etmişti.

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