Michy Batshuayi kendine geldi

Samsunspor maçında fileleri havalandıran Michy Batshuayi, moral depoladı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Michy Batshuayi kendine geldi
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13 Kasım 2024 12:30
Trendyol Süper Lig'de tam 5 hafta sonra gol atma sevinci yaşayan Belçikalı forvet, teknik ekipten de takdir topladı.

Teknik Direktör Okan Buruk'un her fırsatta forma vermek istediği Michy Batshuayi'ye milli aradan sonra daha çok şans verilmesi bekleniyor.

31 yaşındaki yıldız golcü, bu sezon oynadığı 17 resmi maçta 5 gol atıp 2 asist yaptı. 

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