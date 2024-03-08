Michy Batshuayi: "Kendimi göstermek istedim"

Fenerbahçe'nin golcüsü Michy Batshuayi, Union Saint-Gilloise karşılaşması sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Michy Batshuayi: 'Kendimi göstermek istedim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Mart 2024 01:54
Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Michy Batshuayi, Union Saint-Gilloise karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"AİLEM VE ARKADAŞLARIM BENİ İZLEDİ"

Batshuayi, "Gerçekten kendimi mutlu, gururlu hissediyorum. Ülkeme geldim, ailem ve arkadaşlarım beni seyretti. Kendimi göstermek ve Fenerbahçe için en iyisini yapmak istedim. Benim için büyük bir keyif oldu attığım gol ve galibiyet. Takım olarak galibiyeti elde ettik, çok mutluyum" dedi.

"RAKİBİ KÜÇÜMSEMEMELİYİZ"

Belçikalı golcü rövanş karşılaşması için, "Hiçbir şekilde rakibi küçümsememeliyiz. İkinci maçta ellerinden geleni yapacaklardır. Güçlü durmalıyız. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Fenerbahçe'nin amacı budur. Kupalar kazanabilecek kapasitedeyiz. Bunun için her şeyimizi ortaya koyacağız." diye devam etti.

"ANTRENMANLARDA DA ATIYORUZ"

Jayden Oosterwolde'nin golünü değerlendiren Batshuayi, "Biz sürekli olarak iletişim halindeyiz. Antrenmanlarda da böyle goller atıyoruz. Onun gol atması da keyifli oldu. Günden güne kendini geliştiriyor. Hem onun için hem de takım için güzel bir gol oldu." dedi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery