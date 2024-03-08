Michy Batshuayi: 'Kendimi göstermek istedim'

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Michy Batshuayi, Union Saint-Gilloise karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
"AİLEM VE ARKADAŞLARIM BENİ İZLEDİ"
Batshuayi, "Gerçekten kendimi mutlu, gururlu hissediyorum. Ülkeme geldim, ailem ve arkadaşlarım beni seyretti. Kendimi göstermek ve Fenerbahçe için en iyisini yapmak istedim. Benim için büyük bir keyif oldu attığım gol ve galibiyet. Takım olarak galibiyeti elde ettik, çok mutluyum" dedi.
"RAKİBİ KÜÇÜMSEMEMELİYİZ"
Belçikalı golcü rövanş karşılaşması için, "Hiçbir şekilde rakibi küçümsememeliyiz. İkinci maçta ellerinden geleni yapacaklardır. Güçlü durmalıyız. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Fenerbahçe'nin amacı budur. Kupalar kazanabilecek kapasitedeyiz. Bunun için her şeyimizi ortaya koyacağız." diye devam etti.
"ANTRENMANLARDA DA ATIYORUZ"
Jayden Oosterwolde'nin golünü değerlendiren Batshuayi, "Biz sürekli olarak iletişim halindeyiz. Antrenmanlarda da böyle goller atıyoruz. Onun gol atması da keyifli oldu. Günden güne kendini geliştiriyor. Hem onun için hem de takım için güzel bir gol oldu." dedi.
"AİLEM VE ARKADAŞLARIM BENİ İZLEDİ"
Batshuayi, "Gerçekten kendimi mutlu, gururlu hissediyorum. Ülkeme geldim, ailem ve arkadaşlarım beni seyretti. Kendimi göstermek ve Fenerbahçe için en iyisini yapmak istedim. Benim için büyük bir keyif oldu attığım gol ve galibiyet. Takım olarak galibiyeti elde ettik, çok mutluyum" dedi.
"RAKİBİ KÜÇÜMSEMEMELİYİZ"
Belçikalı golcü rövanş karşılaşması için, "Hiçbir şekilde rakibi küçümsememeliyiz. İkinci maçta ellerinden geleni yapacaklardır. Güçlü durmalıyız. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Fenerbahçe'nin amacı budur. Kupalar kazanabilecek kapasitedeyiz. Bunun için her şeyimizi ortaya koyacağız." diye devam etti.
"ANTRENMANLARDA DA ATIYORUZ"
Jayden Oosterwolde'nin golünü değerlendiren Batshuayi, "Biz sürekli olarak iletişim halindeyiz. Antrenmanlarda da böyle goller atıyoruz. Onun gol atması da keyifli oldu. Günden güne kendini geliştiriyor. Hem onun için hem de takım için güzel bir gol oldu." dedi.
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