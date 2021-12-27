Michy Batshuayi: 'Kazanıp döneceğiz'

Beşiktaş'ta Konya'da gol umudu Michy Batshuayi olacak.
Uzun süren suskunluğunu Kayserispor maçında 2 gol atarak bozan Belçikalı forvet, "Konya zor bir rakip. Biz de kaliteli rakiplere karşı daha iyi oynuyoruz. Kazanıp döneceğiz" diye konuştu.
Batshuayi'nin 14 maçta 6 golü, 3 asisti bulunuyor.
Uzun süren suskunluğunu Kayserispor maçında 2 gol atarak bozan Belçikalı forvet, "Konya zor bir rakip. Biz de kaliteli rakiplere karşı daha iyi oynuyoruz. Kazanıp döneceğiz" diye konuştu.
Batshuayi'nin 14 maçta 6 golü, 3 asisti bulunuyor.