Michy Batshuayi: "Kazanıp döneceğiz"

Deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak olan Michy Batshuayi, karşılaşmayı kazanacaklarını söyledi.

Haber; Posta, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Michy Batshuayi: 'Kazanıp döneceğiz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Aralık 2021 09:36
Michy Batshuayi
Michy Batshuayi
Beşiktaş
Beşiktaş'ta Konya'da gol umudu Michy Batshuayi olacak.

Uzun süren suskunluğunu Kayserispor maçında 2 gol atarak bozan Belçikalı forvet, "Konya zor bir rakip. Biz de kaliteli rakiplere karşı daha iyi oynuyoruz. Kazanıp döneceğiz" diye konuştu.

Batshuayi'nin 14 maçta 6 golü, 3 asisti bulunuyor. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.