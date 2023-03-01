Michy Batshuayi, Kayserispor maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'nin Kayserispor maçında forma giyip giyemeyeceği henüz belli değil.

, Fotoğraf; AA
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Michy Batshuayi, Kayserispor maçında oynayacak mı?
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01 Mart 2023 11:45
Fenerbaçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, Konyaspor maçında cezasını tamamlamış, formasına kavuşmayı bekliyordu. Ancak Batshuayi, ağrıları nedeniyle ilk 2 antrenmana katılamadı.

Sağlık ekibi, başarılı oyuncu için yoğun bir tedavi programı uyguluyor. 29 yaşındaki forvetin, cumartesi günkü mücadeleye yetişme ihtimali olduğu öğrenildi. Jorge Jesus, öğrencisinin durumuyla ilgili sık sık bilgi alıyor.

Batshuayi hazır hale gelmezse, Kayserispor karşısında forma yine Joshua King'in olacak.

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